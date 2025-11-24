Eπιστρέφει στην τηλεόραση η Δανάη Μπάρκα; Αυτή είναι η πρόταση που συζητά

Την επάνοδό της στα τηλεοπτικά δρώμενα συζητά η Δανάη Μπάρκα. Όχι με ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή στην παρούσα φάση αλλά με τηλεπαιχνίδι. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νίκο Κοκλώνη για διάφορα τηλεοπτικά πρότζεκτς.

Μεταξύ αυτών και το Celebrity Game Night που παρουσίαζε στο παρελθόν η Σμαράγδα Καρύδη. Ακόμη ωστόσο δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Το μόνο βέβαιο είναι πως η συνεργασία Κοκλώνη – Open θα επεκταθεί. Χωρίς να αποκλείεται από τη σεζόν 2026 – 2027 η Barking Well Media να αναλάβει και πάλι εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση του ψυχαγωγικού προγράμματος του καναλιού της Παιανίας.

Μάλιστα πληροφορίες που επιβεβαιώνουν το άριστο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών αναφέρουν πως δεν αποκλείεται το προσεχές χρονικό διάστημα η έδρα της Barking Well Media να επιστρέψει και πάλι στο κτιριακό συγκρότημα της Παιανίας.