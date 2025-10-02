Επιστρέφει στην τηλεόραση η Δανάη Μπάρκα; Η πρόταση που την έβαλε σε σκέψεις

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη για τη νέα σεζόν παραχώρησε η Δανάη Μπάρκα στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. H ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν απέκλεισε την επιστροφή της στην τηλεόραση και ίσως σε διαφορετικό ρόλο από αυτό που την γνώρισε το τηλεοπτικό κοινό δηλαδή ως οικοδέσποινα καθημερινής ζωντανής ψυχαγωγικής εκπομπής.

Η Δανάη Μπάρκα έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την τηλεοπτική της επιστροφή και αυτή πιθανότατα θα γίνει μέσω της Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη. Αρχικά ο παραγωγός της πρότεινε μια θέση στην ομάδα των γυναικών του νέου μαγκαζίνο που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα προβάλλεται καθημερινά στη βραδινή ζώνη του Open στη ζώνη 21.00 – 23.00. Θα είναι βασισμένο στο αμερικάνικο talk show «The View» με οικοδέσποινες την Έλενα Χριστοπούλου, την Ελίνα Παπίλα, τη Δάφνη Καραβοκύρη και τη Σοφία Μουτίδου.

Διαβάστε ακόμα: Ιστορική αλλαγή για την ΕΡΤ2: Το νέο όνομα και η απρόσμενη φυσιογνωμία

Η Δανάη Μπάρκα απέρριψε την εν λόγω τηλεοπτική πρόταση. Ωστόσο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νίκο Κοκλώνη για δύο άλλα τηλεοπτικά πρότζεκτ. Το ένα είναι τηλεπαιχνίδι και το άλλο ψυχαγωγική εκπομπή που θα έχει και παιχνίδια μεταξύ των καλεσμένων. Άλλωστε αντίστοιχες στήλες είχε και το «Πάμε Δανάη!» στην τελευταία του τηλεοπτική σεζόν. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα.