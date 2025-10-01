Επιβεβαιώθηκε στην παρουσίαση προγράμματος της ΕΡΤ για τη σεζόν 2025 – 2026 η απόφαση των διοικούντων της δημόσιας τηλεόρασης για αλλαγή φυσιογνωμίας της ΕΡΤ2. Το κανάλι πλέον μετονομάζεται σε ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Όπως μάλιστα ανέφερε σχετικά η Γενική Διευθύντρια Τηλεόρασης Μαρία Κοζάκου το δεύτερο κανάλι θα μεταδίδει σπουδαίες αθλητικές εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες με θέμα τον αθλητισμό. Ειδική αναφορά έκανε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα μεταδώσει το κανάλι, ενημερώνοντας ότι πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων.

Συγκεκριμένα πλέον όλες οι μεγάλες εγχώριες διοργανώσεις και τα πρωταθλήματα, αλλά και τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα ευρωπαϊκού και διεθνούς βεληνεκούς θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Επίσης, ζωντανές αθλητικές εκπομπές, αθλητικά ντοκιμαντέρ, εκπομπές ευζωίας και ευεξίας, αλλά και ταινίες με αθλητικό περιεχόμενο.

Θα μεταδοθούν τα κορυφαία ελληνικά πρωταθλήματα, ανδρών και γυναικών, στο μπάσκετ, την υδατοσφαίριση, το βόλεϊ, το χάντμπολ, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά και διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου, εθνικών ομάδων και συλλόγων. Ακόμη αγώνες στίβου, κολύμβησης, καταδύσεων, κωπηλασίας, τένις, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, καλλιτεχνικού πατινάζ. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει τα σημαντικότερα γεγονότα από τη δραστηριότητα όλων των ολυμπιακών αθλημάτων στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Στο δεύτερο κανάλι μετακινούνται και αντίστοιχου ύφους εκπομπές όπως το «F Zην» με παρουσιάστρια την Κατερίνα Στικούδη το οποίο είναι μαγκαζίνο ευζωίας και well being.