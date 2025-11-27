Το επόμενο βήμα της Τατιάνας Στεφανίδου μετά το πρόωρο τέλος από τον ΣΚΑΪ

Ήταν το πρώτο και το πιο «ηχηρό» διαζύγιο μέχρι στιγμής της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Έναν σχεδόν μήνα μετά την έναρξη του «Power Talk» ο ΣΚΑΪ αποφάσισε την ολοκλήρωση της ενημερωτικής εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου στην απογευματινή του ζώνη καθώς τα νούμερα τηλεθέασης ήταν πολύ χαμηλά και πολύ πιο μακριά σε σχέση με το στόχο που είχαν θέσει και οι δύο πλευρές.

Η Τατιάνα Στεφανίδου συναίνεσε στην απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού για τη διακοπή της εκπομπής με κύριο μέλημά της την απορρόφηση των συνεργατών της μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Κάποιοι συνέχισαν στο δυναμικό του ΣΚΑΪ άλλοι πήραν μεταγραφές για αλλού όπως η Άρια Καλύβα που εντάχθηκε στο «Πρωινό ΣΚ» του Open με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Ιωάννα Μαλέσκου.

Φαίνεται πως τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η έμπειρη δημοσιογράφος δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην TV. Αντίθετα ρίχνει όλο το βάρος στις διαδικτυακές της δραστηριότητες και μάλιστα το πρώτο δείγμα γραφής ήταν η συνέντευξη που έκανε με τη σύζυγο του προφυλακισμένου αστυνομικού της Βουλής. Προφανώς και το κεφάλαιο «τηλεόραση» και δεν έχει κλείσει για την Τατιάνα Στεφανίδου. Ωστόσο μένει να δούμε εάν θα θελήσει να επιστρέψει και πάλι με καθημερινή εκπομπή ή θα επιλέξει κάποια άλλη ζώνη.