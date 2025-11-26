To χρονικό της κόντρας Γκουντάρα – Καινούργιου: Πώς «πάγωσαν» οι σχέσεις τους

Να πέσουν οι τόνοι έχουν ζητήσει από το Open στο Γρηγόρη Γκουντάρα όσον αφορά στην κόντρα του με την Κατερίνα Καινούργιου.

Μάλιστα η ίδια η παρουσιάστρια μετά από κάποια σχόλια που έγιναν στον «αέρα» του «Εδώ TV» έντονα ενοχλημένη έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Υπάρχει και η νομική οδός… την οποία θα ακολουθήσω… Κατά τ’ άλλα δεν θα ασχοληθώ και δεν θα επιτρέψω η προσωπική εμμονή οποιουδήποτε να με στενοχωρήσει ή να με θέσει σε κίνδυνο στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου…».

Η ανάρτηση αυτή της παρουσιάστριας συνοδεύτηκε στη συνέχεια και από αποκλεισμό που έκανε τόσο στον Γρηγόρη Γκουντάρα όσο και στη Ναταλί Κάκκαβα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που σχολιάστηκε από το τηλεοπτικό ζευγάρι.

Από την πλευρά του ο Γρηγόρης Γκουντάρας, σε ερώτηση για τη στάση της Κατερίνας Καινούργιου, σχολίασε πως δεν επιθυμεί να αναλωθεί σε αυτή την αντιπαράθεση και υπογράμμισε πως αν κάποιος ενοχλείται από κάτι, «απλά να πάρει ένα τηλέφωνο».

Όλα ξεκίνησαν από το περασμένο καλοκαίρι όταν άλλαξε η εταιρία παραγωγής στην πρωινή εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα» και η εκτέλεση πέρασε από την Barking Well Media στη Green Pixel.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Alpha ανακοίνωσε στην παρουσιάστρια πως θα ασχοληθεί το κανάλι αποκλειστικά με την επιλογή του πάνελ χωρίς την εμπλοκή της παρουσιάστριας και ο μόνος από την προηγούμενη ομάδα στον οποίο έγινε πρόταση μπροστά από τις κάμερες ήταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Το επόμενο επεισόδιο γράφτηκε σε κοσμικό κάλεσμα του Χάρη Σιανίδη στο Φάληρο όπου τόσο η Κατερίνα Καινούργιου όσο και ο Γρηγόρης Γκουντάρας έδωσαν το «παρών». Οι δύο πρώην συνεργάτες δεν αντάλλαξαν ούτε «καλησπέρα».

Τα σχόλια που έγιναν στο «Εδώ ΤV» του Open για την Κατερίνα Καινούργιου έφεραν και το οριστικό «πάγωμα» των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.