Το επόμενο τηλεοπτικό βήμα της Σίας Κοσιώνη - Ποια κανάλια την έχουν καλέσει διερευνητικά

Το παρασκήνιο με την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μετά από τόσα χρόνια αποτελεί αναμφισβήτητα είδηση. Κι αυτό γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει την παρουσία της στο κεντρικό δελτίο του καναλιού εδώ και άπειρα χρόνια.

Όμως όπως όλα δείχνουν, τα πράγματα στο τηλεοπτικό πεδίο αλλάζουν. Οι φήμες και τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης Τηλεκοντρόλ του Reader, το επόμενο βήμα της παρουσιάστριας είναι ένα θέμα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν να έχει δεχθεί διερευνητικά τηλεφωνήματα τόσο από την ΕΡΤ όσο και από τον ΑΝΤ1.

Στις κυοφορούμενες εξελίξεις θα παίξει ρόλο και το τι θα αποφασίσει για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα ο πρώην πλέον Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, Βασίλης Παπαδρόσος ο οποίος παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το κανάλι του Φαλήρου. Δεν θα πρέπει φυσικά να θεωρείται δεδομένο πως οι επί επτάμιση χρόνια συνεργάτες στην ενημέρωση του ΣΚΑΪ θα συνεχίσουν μαζί αν και είναι ένα ενδεχόμενο που συγκεντρώνει ισχυρές πιθανότητες αφενός λόγω της εξαιρετικά καλής συνεργασίας αφετέρου της εκατέρωθεν εκτίμησης.