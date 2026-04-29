Το παρασκήνιο της αποχώρησης Παπαδρόσου από τον ΣΚΑΪ - Η κίνηση που έφερε το τέλος

Οι «στροφές» έχουν ανέβει στο μεταγραφικό παιχνίδι τα τελευταία 24ωρα και οι κινήσεις – σε αρκετές περιπτώσεις απρόβλεπτες – δεν περιορίζονται μόνο στην ψυχαγωγία αλλά και στην ενημέρωση. Άλλωστε η χώρα άτυπα έχει μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο καθώς το αργότερο μέχρι την Άνοιξη του 2027 θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Και μπορεί δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές να μην έχουν την «αίγλη» και την τηλεθέαση που είχαν κάποτε αποτελούν ωστόσο ακόμη και σήμερα ισχυρό μοχλό ελέγχου ή πίεσης της εξουσίας.

Το παρασκήνιο της αποχώρησης Παπαδρόσου και η επόμενη μέρα

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε εντός και εκτός ΣΚΑΪ η αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου από τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης. Ωστόσο στο παρασκήνιο όπως έγινε εκ των υστέρων γνωστό είχαν ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για τη συναινετική λύση του συμβολαίου του μέχρι πρότινος ισχυρού στελέχους το οποίο είχε διάρκεια μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Εξ’ ου και η θερμή ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το πρωί από τον ΣΚΑΪ αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο κ. Παπαδρόσος συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και τον συντονισμό της ειδησεογραφικής κάλυψης του Ομίλου.

Διαχειρίστηκε με επιτυχία απαιτητικές και πολυεπίπεδες συνθήκες ενημέρωσης με συνέπεια και επαγγελματισμό». Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα 27 Απριλίου μετά και την τελευταία επικοινωνία που είχε ο Βασίλης Παπαδρόσος με την ανώτατη διοίκηση του ΣΚΑΪ όπου και συμφωνήθηκαν τα πάντα συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού. Εδώ και μήνες οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρχε διάσταση απόψεων μεταξύ του μέχρι πρότινος Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης και του Προέδρου του σταθμού Κωνσταντίνου Ζούλα ο οποίος κατέχει παράλληλα και τη νευραλγική θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης. Χθες το μεσημέρι λοιπόν και ενώ είχε εκδοθεί η κοινή ανακοίνωση ο Βασίλης Παπαδρόσος αποχαιρέτησε το δημοσιογραφικό προσωπικό του ΣΚΑΪ παρουσία του CEO της εταιρίας Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το κλίμα στη συνάντηση ήταν κάτι παραπάνω από εγκάρδιο και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στις επιδόσεις του κ. Παπαδρόσου κατά τη διάρκεια της 7,5 ετών θητείας του. Αργά το απόγευμα στην επίσημη παρουσίαση του νέου ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό» των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού το νέο πρότζεκτ που αναφέρεται στις δραματικές στιγμές του 2015 προλόγισε ο Κωνσταντίνος Ζούλας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά μάλιστα στον κ. Δημητριάδη ο οποίος είχε διατελέσει κατά τη μνημονιακή περίοδο διευθυντής του υπερταμείου.

Παρούσα στην εκδήλωση και η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων Σία Κοσιώνη η οποία νωρίτερα με ένα μακροσκελές κείμενο είχε αποχαιρετήσει τον Βασίλη Παπαδρόσο. Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν όπως και αρκετά ακόμη συμβόλαια προσώπων του ενημερωτικού τομέα. Προφανώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με όλα τα πρόσωπα. Τη θέση του Βασίλη Παπαδρόσου θα καλύψει προς ώρας ο μέχρι τώρα αναπληρωτής διευθυντής Φώτης Καφαράκης.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Καφαράκης ήταν Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ την περίοδο της προεδρίας του Κωνσταντίνου Ζούλα. Όσον αφορά στον Βασίλη Παπαδρόσο το όνομά του από χθες το βράδυ ακούγεται έντονα σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό όπου επίσης εδώ και μήνες συζητείται το ενδεχόμενο αλλαγής στην ηγεσία του ενημερωτικού τομέα.