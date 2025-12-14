ΕΡΤ: «Συγγνώμη για την διακοπή της μετάδοσης του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ»

Σε απίστευτη κίνηση προχώρησε χθες η ΕΡΤ, καθώς την στιγμή που το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ήταν στο τάι μπρέικ, διακόπηκε η μετάδοση προκειμένου να συνδεθεί η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Για την ακρίβεια για να δείξει το ζέσταμα καθώς ακόμα δεν είχε αρχίσει το ματς.

Ο «δικέφαλος του βορρά» εξέδωσε και ανακοίνωση με την οποία επιτέθηκε στο κρατικό κανάλι, που με τη σειρά του σήμερα Κυριακή ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΡΤ έχει ως εξής: «Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr