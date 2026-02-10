Έσβησαν τα φώτα στο πλατό του Happy Day: «Θα βλέπετε τον Τσουρό κι εγώ θα μιλάω, σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα»

Με ένα απρόοπτο ήρθαν νωρίτερα σήμερα (10/2) αντιμέτωποι η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της αφού ενώ βρίσκονταν στον αέρα, όλα τα φώτα έσβησαν και το πλατό του Happy Day βυθίστηκε στο σκοτάδι.
Εκείνη την ώρα σχολίαζαν τη μείωση της διάρκειας της εκπομπής του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μην πτοείται καθόλου και να αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας:
«Ώπα! Εντάξει, παιδιά… είναι αυτό που λέμε "συμβαίνουν αυτά στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα live. Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα δούμε τα πλάνα, μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά, τα μικρόφωνά μας δουλεύουν.
Είχαμε ένα θέμα με τα φώτα, οπότε θα βλέπετε τον Κώστα Τσουρό κι εγώ θα μιλάω. Σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα».
Η συζήτηση συνεχίστηκε κανονικά κσαι μετά από λίγο τα φώτα στο πλατό του Happy Day επανήλθαν.
- Αλέξανδρος Κουκιάς: «Πολλοί μού γύρισαν την πλάτη όταν έκλεισα το μαγαζί για να γίνω ηθοποιός»
- Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
- Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Βενιζέλο, οι υπουργοί που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία και οι ψήφοι του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.