Έσβησαν τα φώτα στο πλατό του Happy Day: «Θα βλέπετε τον Τσουρό κι εγώ θα μιλάω, σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα»

Με ένα απρόοπτο ήρθαν νωρίτερα σήμερα (10/2) αντιμέτωποι η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της αφού ενώ βρίσκονταν στον αέρα, όλα τα φώτα έσβησαν και το πλατό του Happy Day βυθίστηκε στο σκοτάδι.

Εκείνη την ώρα σχολίαζαν τη μείωση της διάρκειας της εκπομπής του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να μην πτοείται καθόλου και να αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας:

«Ώπα! Εντάξει, παιδιά… είναι αυτό που λέμε "συμβαίνουν αυτά στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα live. Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα δούμε τα πλάνα, μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά, τα μικρόφωνά μας δουλεύουν.

Είχαμε ένα θέμα με τα φώτα, οπότε θα βλέπετε τον Κώστα Τσουρό κι εγώ θα μιλάω. Σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα».

Η συζήτηση συνεχίστηκε κανονικά κσαι μετά από λίγο τα φώτα στο πλατό του Happy Day επανήλθαν.