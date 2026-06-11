«Έσπασε» ο Χαραλαμπόπουλος για την απώλεια του πατέρα του: «Ένιωσα την ανάγκη να πω ποιος ήταν»

Παρά το χαμηλό προφίλ που έχει κρατήσει σε όλη του την πορεία, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μοιράστηκε δημόσια την απώλεια του πατέρα του στα μέσα του Μαΐου. Όπως εξήγησε χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, το έκανε γιατί ένιωσε την ανάγκη να πει ποιος ήταν.

Παράλληλα, στη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» ο ηθοποιός εξήγησε πόσο δύσκολο είναι ακόμα να το διαχειριστεί έχοντας υπάρξει σε μια οικογένεια με αγάπη και χάνοντας τον άνθρωπο που τον αγαπούσε σε όλη του τη ζωή.

«Έχω υπάρξει και καλύτερα και θα υπάρξω σίγουρα καλύτερα. Είναι πολύ φρέσκο. Έφυγε στις 16 Μαΐου ο πατέρας μου. Ήταν πραγματικά μαγικό ότι πολύς κόσμος μου συμπαραστάθηκε στα social, ήταν αδιανόητο.

Ένιωσα την ανάγκη να πω ποιος ήταν ο πατέρας μου, ήταν πολύ σημαντικό», είπε και η φωνή του «έσπασε». «Αχ δημοσίως θα ξεφτιλιστώ σήμερα. Είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ κοντινό και είμαι ευσυγκίνητος», συνέχισε.

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Έπειτα, περιγράφοντάς τον ανέφερε: «Ήταν σαν να ήθελα να πω στον κόσμο τι ωραίο πατέρα είχα. Ήταν γλύκας. Είχε χιούμορ, τον λάτρευε όλος ο κόσμος, έγραφε στιχάκια κι αυτός.

Το κακό είναι ότι αν έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια και είχες ένα υγιές περιβάλλον, αυτό που δεν μπορείς να κρύψεις είναι ότι είσαι πάντα παιδί. Τώρα αποκαλύπτεται γιατί μεταμφιεζόμουν μέσα από τον μανδύα της ηλικίας μου, ότι δεν είμαι παιδί, αλλά είμαστε όλοι παιδιά όταν έχουμε μεγαλώσει καλά.

Νομίζω ότι όσο και να προετοιμαζόμαστε, όταν έρθει η στιγμή είμαστε ανυπεράσπιστοι. Ό,τι δικαιολογία και να βρούμε, ακόμα και το ότι η ηλικία ήταν μεγάλη, παρόλο που δεν ήταν η ώρα του, γιατί συνέβη ένα δυστύχημα. Όσο και να το περιμένεις, όταν χαθεί ο άνθρωπος που σε αγαπούσε σε όλη σου τη ζωή...

Αισθάνομαι μόνο την απουσία, την απώλεια δεν την αισθάνομαι ακόμα.

Όσο περισσότερο πενθείς σημαίνει ότι όσο περισσότερο έχεις αγαπηθεί και αγαπήσει. Αν ένας γονιός δεν ήταν σωστός απέναντι στα παιδιά του, δεν είναι το ίδιο το πένθος».