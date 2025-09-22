Έσπασε το ρεκόρ του τρέχοντας με το ψεύτικο όνομα Σαράντος - Αγνώριστος ο Χάρι Στάιλς στο Βερολίνο

Στο χθεσινό μαραθώνιο του Βερολίνου συμμετείχαν περίπου 50.000 μαραθωνοδρόμοι. Η απόσταση που έπρεπε να διανύσουν ήταν περίπου 42 χιλιόμετρα. Ανάμεσα στα ονόματα των συμμετεχόντων, υπήρχε και ο…Στεντ Σαράντος.

Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, λογικό. Είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε ο Χάρι Στάιλς για να συμμετάσχει στην διαδρομή του μαραθωνίου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης προσπάθησε να μην τραβήξει τα βλέμματα με αυτό το ψευδώνυμο αν και δεν τα κατάφερε πολύ καλά αφού αρκετοί από τους παρευρισκομένους τον αναγνώρισαν και ανέβασαν φωτογραφίες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Στάιλς είχε λάβει μέρος και στον μαραθώνιο του Τόκιο τον περασμένο Μάρτιο. Στον χθεσινό, κατάφερε να σπάσει το προσωπικό του ρεκόρ αφού τερμάτισε σε χρόνο παρά ένα λεπτό λιγότερο από τρεις ώρες. Ο νικητής του μαραθωνίου Σαμπάστιαν Σάουε τερμάτισε σε περίπου 2 ώρες.

Φορώντας ένα μακρυμάνικο, σορτσάκι κι ένα περιμετώπιο που συγκρατούσε τα μαλλιά του, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το άγρυπνο βλέμμα των θαυμαστών του που έσπευσαν στο X για να σχολιάσουν την παρουσία του στο μαραθώνιο. «Είμαστε περήφανοι για σένα Χάρι» σημείωσαν αρκετοί.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει βρεθεί τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο της προσοχής εξαιτίας της σχέσης του με την ηθοποιό Ζόι Κράβιτζ.