Eurovision 2026: 264 συμμετοχές υποβλήθηκαν για τον εθνικό τελικό - Πώς θα γίνει η επιλογή

Η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε με 264 προτάσεις να κατατίθενται στην ΕΡΤ.
Η Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.
Διαβάστε ακόμα: «Έχω το τραγούδι μου!» – Η Evangelia επιστρέφει δυναμικά για τη Eurovision 2026
Πώς θα επιλεχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision;
Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό.
Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική.
Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.
