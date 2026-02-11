Eurovision 2026: Akylas, Evangelia, Marseaux και όλοι οι υποψήφιοι τραγούδησαν το My Number One της Παπαρίζου

Σε ρυθμούς Eurovision 2026 η ΕΡΤ και οι Eurofans αφού απόψε Τετάρτη (11/2) για το Sing For Greece 2026 - με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά - μέσα από το οποίο θα επιλεχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τον ερχόμενο Μάιο την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Απόψε (11/2) στον Α' Ημιτελικό, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, παρουσιάζονται τα 14 από τα 28 συνολικά υποψήφια τραγούδια με το κοινό να καλείται να ψηφίσει τα 7, τα οποία θα περάσουν στον Τελικό της Κυριακής (15/2).

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Οι 7 πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή του Α' Ημιτελικού

Ωστόσο, πριν φτάσουμε εκεί, στην έναρξη της βραδιάς, αμέσως μετά τη μαγευτική εμφάνιση της Klavdia, είδαμε τους 14 υποψηφίους στη σκηνή και να γυρνούν τον χρόνο πίσω, ερμηνεύοντας τραγούδια που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο κοντινό, αλλά και όχι τόσο κοντινό παρελθόν, βάζοντάς μας στο «eurovisionικό» κλίμα.

Ωτοστόπ, SAGAPO, My Secret Combination, Opa είναι μόνο μερικά από τα τραγούδια που ακούσαμε και φυσικά το My Number One με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα και τη Eurovision στην Αθήνα το 2005.

Τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες του Α' Ημιτελικού απόψε (11/2)

«The Other Side» - Alexandra Sieti

«Drop It» - THE Astrolabe

«Aphrodite» - Desi G

«Ferto» - Akylas

«Paréa» - Evangelia

«2nd Chance» - Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away» - Niya

«Χάνομαι» - Marseaux

«Άλμα» - Rosanna Mailan

«Europa» - STEFI

«The Songwriter» - Revery

«Chaos» - Dinamiss

«YOU & I» - STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια» - Spheyiaa

