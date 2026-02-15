Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός - Η σειρά εμφάνισης των «14»

Απόψε στις 21:00 είναι ο μεγάλος τελικός του Sing For Greece για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Μετά τους δύο ημιτελικούς, ήρθε η ώρα για τους 14 καλλιτέχνες να ανέβουν στην σκηνή για να διεκδικήσουν μία τελική φορά τη θέση του εκπροσώπου στη Eurovision.

Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών, σύμφωνα και με την κλήρωση που έγινε, είναι η εξής:

«YOU & I», STYLIANOS «Mad About it», D3lta «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Χάνομαι», Marseaux «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «Europa», STEFI «Άλμα», Rosanna Mailan «Paréa», Evangelia «ASTEIO», ZAF «Ferto», Akylas «SABOTAGE!», leroybroughtflowers «The Other Side», Alexandra Sieti

Σημειώνεται πως στους ημιτελικούς, την επιλογή είναι αποκλειστικά το κοινό, ενώ σήμερα (15/02) τον λόγο θα πάρουν και δύο κριτικές επιτροπές.

Το νικητήριο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας, θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%) κριτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.