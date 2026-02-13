Οι Koza Mostra επέστρεψαν απόψε (13/2) στη σκηνή της Eurovision συμμετέχοντας στον Β΄ Ημιτελικό του Sing For Greece που είναι σε εξέλιξη και ερμηνεύοντας το τραγούδι Bulletproof και ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η συμμετοχή τους μας ξύπνησε αναμνήσεις αφού πριν από 13 χρόνια, το 2013 οι Koza Mostra είχαν λάβει συμμετοχή και τότε στον Εθνικό Τελικό μαζί με τον αξέχαστο Αγάθωνα Ιακωβίδη τραγουδώντας τότε Alcohol Is Free και παίρνοντας το «εισιτήριο» για να εκπροσωπήσουν εκείνη τη χρονιά την Ελλάδα στη Eurovision.

Μάλιστα, το τραγούδι αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους Eurofans κερδίζοντας την 6η θέση στην τελική κατάταξη, την πιο ψηλή θέση της Ελλάδας για πολλά χρόνια μετά στον μουσικό διαγωνισμό, αφού μόλις πέρσι, το 2025, η Klavdia μας ανέβασε ξανά τόσο ψηλά (έκτη θέση) με την Αστερομάτα.