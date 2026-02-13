Στον αποψινό Β' Ημιτελικό του Sing For Greece ο good job Nicky είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί όχι μόνο για την πρόκριση στον Τελικό της Κυριακής (15/2), αλλά και για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 που θα λάβει χώρα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Ο good Job Nicky εμφανίστηκε 12ος κατά σειρά και ερμήνευσε το τραγούδι Dark Side Of The Moon, ξεσηκώνοντας τους θεατές και δείχνοντας ότι δεν είναι τυχαία εξίσου δυνατό φαβορί με τον Akylla για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision, ο καθένας με το δικό του στυλ και φυσικά, τραγούδι.

Να αναφέρουμε ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες το Dark Side Of The Moon έχει ξεπεράσει τα 1 εκατομμύριο views στο επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube με τα σχόλια των Eurofans - εντός και εκτός Ελλάδας - να είναι παραπάνω από κολακευτικά.

Sing For Greece: Δείτε την εμφάνιση του good job Nicky στον Β΄ Ημιτελικό