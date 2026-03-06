Eurovision 2026: Το βίντεο με την ξεχωριστή εμφάνιση του Akyla με το Ferto στον Ημιτελικό του Σαν Μαρίνο

Το Ferto συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη, με τον Akyla να κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση στο Σαν Μαρίνο χτες, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ερμηνεύοντας το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στον Β' Ημιτελικό του «San Marino Song Contest» που διοργανώνεται από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση SMRTV για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της χώρας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas, τον οποίο η διοργάνωση του Σαν Μαρίνο χαρακτήρισε ως «μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της νέας ελληνικής pop γενιάς» επισημαίνοντας ότι έχει μια «σκηνική παρουσία που μαγνητίζει», μίλησε σε εκπομπή του δημόσιου φορέα SMRTV για το Ferto και την ελληνική εκπροσώπηση.

Επιπλέον, συνάντησε και συνομίλησε με τον εκπρόσωπο της Μάλτας στη Eurovision, AIDAN.

Ακόμη, ο Akylas έδωσε συνέντευξη σε εκπομπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ιταλίας, RAI, καθώς και σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, όπου μίλησε για το μήνυμα του τραγουδιού Ferto και την αγάπη του για τη Eurovision.