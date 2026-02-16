Η ΕΡΤ κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης με τον Εθνικό Τελικό του Sing for Greece 2026, όπου ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» αναδείχθηκαν μεγάλοι νικητές, κερδίζοντας το εισιτήριο για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.
Ο τελικός σημείωσε μέσο όρο 30,9% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας το 39,9% στο τέταρτο 00:00–00:15, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 26,5%, με peak το 35% στο ίδιο διάστημα. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ΕΡΤ σε live μουσικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια.
Αναλυτικά η τηλεθέαση
Δυναμικό κοινό
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: 30,9%
Survivor: 6,9%
Γενικό σύνολο
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: 26,5%
Survivor: 9,9%
Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 και τη δυναμική του νέου format της ΕΡΤ.
Ο Akylas νικητής με το «Ferto»– Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία
Το «Ferto» επικράτησε ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς από:
50% τηλεοπτικό κοινό
25% ελληνική κριτική επιτροπή
25% διεθνή κριτική επιτροπή
Τη δεύτερη θέση πήρε ο good job Nicky με το «Dark Side of the Moon» και την τρίτη η Marseaux με το «Χάνομαι».
Αναλυτική βαθμολογία των 14 τραγουδιών
Akylas – Ferto: 48
good job Nicky – Dark Side of the Moon: 33
Marseaux – Χάνομαι: 32
Evangelia – Paréa: 24
ZAF – ASTEIO: 23
D3lta – Mad About It: 21
STYLIANOS – YOU & I: 18
Alexandra Sieti – The Other Side: 17
KOZA MOSTRA – Bulletproof: 9
Mikay – Labyrinth: 4
Rosanna Mailan – Άλμα: 2
STEFI – Europa: 1
Μαρίκα – Daughters of the Sun: 0
leroybroughtflowers – SABOTAGE!: 0
Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές
Η διεθνής επιτροπή αποτελούνταν από εκπροσώπους Γαλλίας, Γερμανίας, Γεωργίας, Μολδαβίας και Σερβίας.
12 βαθμοί διεθνούς επιτροπής -> Akylas
10 βαθμοί διεθνούς επιτροπής -> Evangelia
12 βαθμοί ελληνικής επιτροπής -> Akylas
10 βαθμοί ελληνικής επιτροπής -> Marseaux
Ψήφος κοινού:
12 -> Evangelia
14 -> Marseaux
16 -> D3LTA
20 -> good job Nicky
24 -> Akylas
Το κοινό, οι επιτροπές και η συνολική βαθμολογία ευθυγραμμίστηκαν, δίνοντας στον Akylas μια καθαρή νίκη.
Η Ελλάδα πάει Βιέννη με φόρα
Με τον Akylas να κερδίζει καθαρά και την ΕΡΤ να σημειώνει εντυπωσιακά νούμερα, η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 ξεκινά με δυναμική που σπάνια έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
- Eurovision 2026: Αποθέωση από το X για τον Akyla - «Η Ελλάδα θα φέρει το βραβείο και δεύτερη φορά»
