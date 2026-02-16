Η ΕΡΤ κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης με τον Εθνικό Τελικό του Sing for Greece 2026, όπου ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» αναδείχθηκαν μεγάλοι νικητές, κερδίζοντας το εισιτήριο για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ο τελικός σημείωσε μέσο όρο 30,9% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας το 39,9% στο τέταρτο 00:00–00:15, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 26,5%, με peak το 35% στο ίδιο διάστημα. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ΕΡΤ σε live μουσικό πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Αποθέωση από το X για τον Akyla - «Η Ελλάδα θα φέρει το βραβείο και δεύτερη φορά»

Αναλυτικά η τηλεθέαση

Δυναμικό κοινό

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: 30,9%

Survivor: 6,9%

Γενικό σύνολο

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: 26,5%

Survivor: 9,9%

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 και τη δυναμική του νέου format της ΕΡΤ.

Ο Akylas νικητής με το «Ferto»– Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία

Το «Ferto» επικράτησε ανάμεσα σε 14 υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς από:

50% τηλεοπτικό κοινό

25% ελληνική κριτική επιτροπή

25% διεθνή κριτική επιτροπή

Τη δεύτερη θέση πήρε ο good job Nicky με το «Dark Side of the Moon» και την τρίτη η Marseaux με το «Χάνομαι».

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Η θεαματική έναρξη του Τελικού - Οι διαγωνιζόμενοι σήκωσαν ψηλά την Κατερίνα Bρανά που αποθεώθηκε

Αναλυτική βαθμολογία των 14 τραγουδιών

Akylas – Ferto: 48 good job Nicky – Dark Side of the Moon: 33 Marseaux – Χάνομαι: 32 Evangelia – Paréa: 24 ZAF – ASTEIO: 23 D3lta – Mad About It: 21 STYLIANOS – YOU & I: 18 Alexandra Sieti – The Other Side: 17 KOZA MOSTRA – Bulletproof: 9 Mikay – Labyrinth: 4 Rosanna Mailan – Άλμα: 2 STEFI – Europa: 1 Μαρίκα – Daughters of the Sun: 0 leroybroughtflowers – SABOTAGE!: 0

Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα στον τελικό του Sing For Greece

Η διεθνής επιτροπή αποτελούνταν από εκπροσώπους Γαλλίας, Γερμανίας, Γεωργίας, Μολδαβίας και Σερβίας.

12 βαθμοί διεθνούς επιτροπής -> Akylas

10 βαθμοί διεθνούς επιτροπής -> Evangelia

12 βαθμοί ελληνικής επιτροπής -> Akylas

10 βαθμοί ελληνικής επιτροπής -> Marseaux

Ψήφος κοινού : 12 -> Evangelia 14 -> Marseaux 16 -> D3LTA 20 -> good job Nicky 24 -> Akylas



Το κοινό, οι επιτροπές και η συνολική βαθμολογία ευθυγραμμίστηκαν, δίνοντας στον Akylas μια καθαρή νίκη.

Η Ελλάδα πάει Βιέννη με φόρα

Με τον Akylas να κερδίζει καθαρά και την ΕΡΤ να σημειώνει εντυπωσιακά νούμερα, η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 ξεκινά με δυναμική που σπάνια έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.