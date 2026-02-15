Ο Μεγάλος Τελικός του Sing for Greece για τη Eurovision 2026 είναι σε εξέλιξη με την Klavdia να εμφανίζεται και πάλι στη σκηνή μαζί με τους παρουσιαστές Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργο Καπουτζίδη και να τραγουδούν όλοι μαζί το Die For You με το οποίο οι Antique με την Έλενα Παπαρίζου κέρδισαν την τρίτη θέση στη Eurovision 2001.

Βέβαια, δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό που ακολούθησε αφού υπό τους ρυθμούς του Die For You άρχισαν να βγαίνουν διαδοχικά στη σκηνή οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες σε μεγάλα κέφια χορεύοντας και τραγουδώντας και άλλα τραγούδια - ελληνικές συμμετοχές από το Μάθημα Σολφέζ μέχρι το Secret Combination και όχι μόνο.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη σκηνή στήθηκε ένα ξέφρενο πάρτι με τους τραγουδιστές να συμπαρασύρουν στον χορό τους τρεις παρουσιαστές και για φινάλε να σηκώνουν την Κατερίνα Βρανά στα χέρια τους με την κωμικό να μας χζαρίζερι το πιο λαμπερό της χαμόγελο.

Μπορείτε να δείτε την εντυπωσιακή έναρξη του Τελικού του Sing For Greece για τη Eurovision 2026 στο βίντεο που ακολουθεί.