Eurovision 2026: Έγινε η κλήρωση - Σε ποια θέση θα εμφανιστούν οι νικητές του Β' Ημιτελικού στον Τελικό

Ο Β' Ημιτελικός του Sing For Greece για τη Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11.30 νωρίτερα απόψε (13/2) το βράδυ με την Κατερίνα Βρανά να ανακοινώνει τα 7 από τα 14 τραγούδια που πέρασαν στον Τελικό της ερχόμενης Κυριακής (15/2) μετά από την ψηφοφορία του κοινού.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με τους επτά καλλιτέχνες που προκρίθηκαν, έμειναν στη σκηνή, ώστε να πραγματοποιηθεί η κλήρωση και να οριστεί η θέση στην οποία θα εμφανιστούν στον Μεγάλο Τελικό που θα προβληθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 και σε live streaming από το Ertflix.

Όπως προέκυψε, λοιπόν, από την κλήρωση, στον τελικό στη 2η θέση θα εμφανιστεί ο D3lta με το «Mad About it», στην 3η θέση η Mikay με το «Labyrinth» και στην 4η θέση η Μαρίκα με το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

Στη συνέχεια στην 6η θέση θα εμφανιστεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», στην 7η οι Koza Mostra με το «Bulletproof», στην 11η θέση ο ZAF με το «ASTEIO» και στην 13η θέση ο leroybroughtflowers με το «SABOTAGE!».

Να θυμίσουμε ότι τον τελικό θα ανοίξει ο STYLIANOS με το «YOU & I» αφού κληρώθηκε στην 1η θέση, η Marseaux με το «Χάνομαι» θα εμφανιστεί στην 5η θέση, η STEFI με το «Europa» στην 8η θέση και η Rosanna Mailan με το «Άλμα» στην 9η θέση.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η Evangelia με το «Paréa» στην 10η θέση, ο Akylas με το «Ferto» στη 12η θέση και η Alexandra Sieti με το «The Other Side» στην 14η και τελευταία θέση.

Sing For Greece 2026 Τελικός: Η σειρά εμφάνισης των 14 καλλιτεχνών

Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να δείτε και τους 14 καλλιτέχνες που πέρασαν στον Τελικό της Κυριακής (15/2) και τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν στη σκηνή, όπως προέκυψε μετά από τις δύο κληρώσεις που πραγματοποίησε ο Γιώργος Καπουτζίδης αμέσως μετά το τέλος του Α' και του Β' Ημιτελικού του Sing For Greece 2026.

