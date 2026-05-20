Eurovision 2026: Εκτινάχθηκαν τα κέρδη της ΕΡΤ από τον φετινό διαγωνισμό - Σάρωσε στην τηλεθέαση

Πόσα χρήματα κέρδισε η ΕΡΤ από τον διαγωνισμό της Eurovision 2026. Τα ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε η δημόσια τηλεόραση.

Eurovision 2026 Akylas Ferto
Eurovision 2026: Akylas - Ferto | @eurovision - Instagram
Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι έφερε η διοργάνωση της Eurovision 2026 στην ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της δημόσιας τηλεόρασης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΤ κατέγραψε κέρδη από τη φετινή διοργάνωση που ανήλθαν στο ποσό των 675.324,88 ευρώ. Πέρυσι τα κέρδη για τη δημόσια τηλεόραση κυμάνθηκαν στα 100.751,48 ευρώ.

Η ΕΡΤ σχεδίασε και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο και υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιβάλλον γύρω από τη Eurovision, που περιλάμβανε δύο Εθνικούς Ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο και αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό και τη διαφημιστική αγορά.

Συγκεκριμένα ο Α' Εθνικός Ημιτελικός «Sign for Greece» σημείωσε τηλεθέαση έως 44%. Ο Β' Ημιτελικός «Sign for Greece» έως 48% και ο Εθνικός Τελικός έως και 74%.

Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση του κοινού στις απευθείας μεταδόσεις της Eurovision από τη Βιέννη, με τον Α’ Ημιτελικό να σημειώνει τηλεθέαση  έως 70%, τον Β’ Ημιτελικό έως 54% και τον Μεγάλο Τελικό του περασμένου Σαββάτου να κυριαρχεί με τηλεθέαση έως 84%.

