Eurovision 2026: Η εμφάνιση της Klavdia στον Α' Ημιτελικό - Μάγεψε και πάλι με την Αστερομάτα

Πριν από έναν χρόνο η Klavdia διεκδικούσε το εισιτήριο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2025 με την «Αστερομάτα» και απόψε Τετάρτη (11/2) ανέβηκε στη σκηνή του Α' Ημιτελικού για τη Eurovision 2026, έχοντας στις πλάτες της την επιτυχία της 6ης θέσης που είχε κερδίσει πέρσι τον Μάιο.

Η Klavdia, special guest της αποψινής βραδιάς, ερμήνευσε από την έναρξη κιόλας την Αστερομάτα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ενώ το X πλημμύρισε από κολακευτικά σχόλια για τη νεαρή τραγουδίστρια.

Διαβάστε ακόμα: Eurovision 2026: Οι 5 πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή του Α' Ημιτελικού

Μάλιστα, όπως είπε η Μπέτυ Μαγγίρα η Klavdia θα ανέβει στη συνέχεια και πάλι στη σκηνή.

Δέχθηκε πόλεμο την έκραξαν στα ελληνικά μέσα



Αλλά έσκισε με την φωνάρα της και ΤΟ ΞΑΝΑ κάνει στην έναρξη του ημιτελικού με την ΙΔΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ



ΚΛΑΥΔΙΑ ΡΕΕΕ #singforgreece #eurovisiongr pic.twitter.com/nmBT93RP37 — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) February 11, 2026

Με κάνει κ ανατριχιαζω ακόμη η Κλαυδια με την αστεροματα της, ένα χρόνο μετά #SingForGreece — Stacy (ma che) poso nysta💤(o) (@KazzStacy) February 11, 2026

Πού ψηφίζουμε Κλαυδία; 😂❤️ #SingForGreece — The Greek Eurofan (@thegreekeurofan) February 11, 2026

Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του Sing For Greece 2026, η Klavdia είχε ανεβάσει σε insta story την παρακάτω φωτογραφία όπου πόζαρε χαμογελαστή με τον Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος έχει αναλάβει απόψε (11/2) την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία, ενώ είχε επιμεληθεί και την εμφάνισή της πέρσι στη Eurovision 2025.

Klavdia και Φωκάς Ευαγγελινός | @klavdiaitiz - Instagram

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο η Klavdia είχε συγκεντρώσει 231 βαθμούς και είχε σκαρφαλώσει στην 6η θέση της τελικής κατάταξης, χαρίζοντας στην Ελλάδα την καλύτερη θέση από το 2013 όπου και τότε η χώρας μας είχε βγει 6η με το τραγούδι «Alcohol Is Free» που είχαν ερμηνεύσει επί σκηνής οι Koza Mostra και Αγάθωνας Ιακωβίδης.