Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Antigoni με το Jalla που εκπροσωπεί την Κύπρο

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Antigoni στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece με το τραγούδι Jalla με το οποίο εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο στη Eurovision 2026.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
eurovision 2026 Antigoni Jalla Κύπρος
Eurovision 2026: Η Antigoni εκπροσωπεί την Κύπρο με το Jalla | Ertflix
Εντυπωσίασε η Antigoni με το Jalla απόψε (13/2) στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Η Antigoni παρουσίασε για πρώτη φορά στη σκηνή το Jalla με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε τη Κυριακή 8 Φεβρουάριου τηλεοπτικά μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ με τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ να έχουν πραγματοποιηθεί σε φυσικά τοπία στην Κύπρο.

Sing For Greece: Η Antigoni στον Β΄ Ημιτελικό με το Jalla

 

Tags
