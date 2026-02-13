Εντυπωσίασε η Antigoni με το Jalla απόψε (13/2) στον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026, ξεσηκώνοντας το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Η Antigoni παρουσίασε για πρώτη φορά στη σκηνή το Jalla με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε τη Κυριακή 8 Φεβρουάριου τηλεοπτικά μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ με τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ να έχουν πραγματοποιηθεί σε φυσικά τοπία στην Κύπρο.

Sing For Greece: Η Antigoni στον Β΄ Ημιτελικό με το Jalla