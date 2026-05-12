Eurovision 2026: Η συγκινητική αναφορά Καπουτζίδη - Κοζάκου στη Μαρινέλλα

Μια συγκινητική αναφορά στην Μαρινέλλα έκαναν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Α' Ημιτελικού της Eurovision ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου μιλώντας για την 70η επετειακή διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού.
«Με νέες χώρες να προστίθενται, μία από αυτές τη δεκαετία του ’70 και η Ελλάδα. Για τους Έλληνες, η εβδομηκοστή επετειακή διοργάνωση είναι η πρώτη που διεξάγεται χωρίς να είναι μαζί μας η πρώτη εκπρόσωπός μας στον διαγωνισμό, η Μαρινέλλα» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.
«Οπότε, όλα όσα αναμένουμε να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα, χαρά, αγωνία, καρδιοχτύπι, τα πάντα, ας είναι αφιερωμένα στη μνήμη της» ανέφερε η Μαρία Κοζάκου.
Η Μαρινέλλα υπήρξε η πρώτη καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό, το 1974, με το τραγούδι «Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου». Η εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision έχει μείνει ιστορική, καθώς αποτέλεσε την απαρχή της ελληνικής παρουσίας στον ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2026, βυθίζοντας στο πένθος στο Πανελλήνιο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.