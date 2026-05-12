Eurovision 2026: Η συγκινητική αναφορά Καπουτζίδη - Κοζάκου στη Μαρινέλλα

Μια συγκινητική αναφορά στην Μαρινέλλα έκαναν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Α' Ημιτελικού της Eurovision ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου μιλώντας για την 70η επετειακή διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

«Με νέες χώρες να προστίθενται, μία από αυτές τη δεκαετία του ’70 και η Ελλάδα. Για τους Έλληνες, η εβδομηκοστή επετειακή διοργάνωση είναι η πρώτη που διεξάγεται χωρίς να είναι μαζί μας η πρώτη εκπρόσωπός μας στον διαγωνισμό, η Μαρινέλλα» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Οπότε, όλα όσα αναμένουμε να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα, χαρά, αγωνία, καρδιοχτύπι, τα πάντα, ας είναι αφιερωμένα στη μνήμη της» ανέφερε η Μαρία Κοζάκου.

Η Μαρινέλλα υπήρξε η πρώτη καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό, το 1974, με το τραγούδι «Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου». Η εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision έχει μείνει ιστορική, καθώς αποτέλεσε την απαρχή της ελληνικής παρουσίας στον ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2026, βυθίζοντας στο πένθος στο Πανελλήνιο.

