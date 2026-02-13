Ο Β΄ Ημιτελικός του Sing For Greece είναι σε εξέλιξη με τους παρουσιαστές Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργο Καπουτζίδη σε μεγάλα κέφια να ξεκινάνε τα πειράγματα από τα πρώτα λεπτά του σόου.

«Φύγετε τώρα και θα τα πούμε στην αποφώνηση», είπε η Κατερίνα Βρανά στους συμπαρουσιαστές της με τη Μαγγίρα να της απαντάει ότι θα κάνουν σύνδεση και με το green room και η κωμικός να της απαντά πως απόψε λέει να κόψουν χρόνο από κει για να μην κάνει κοιλιά το σόου.

«Καλά, δεν ντρέπεσαι; Ξεχνάς ότι προχτές εγώ ήμουν η κεντρική;», ρώτησε η Μαγγίρα τη Βρανά με τον Γιώργο Καπουτζίδη να πετάει επική απάντηση: «Έτσι είναι η τηλεόραση, Μπέττυ μου, προχτές είσαι, σήμερα δεν είσαι».

«Σε μένα θα τα πεις, Γιώργο μου; Σε μένα;», απάντησε η Μπέττυ Μαγγίρα και αυτό το «καρφί» μάλλον δεν ήταν τυχαίο.