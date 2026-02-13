Μενού

Eurovision 2026: Live o Β' Ημιτελικός του Sing For Greece - Δείτε όλες τις εμφανίσεις

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τον Β' Ημιτελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026. Ποιοι καλλιτέχνες θα περάσουν στον Τελικό της Κυριακής (15/2);

Sing for Greece, Eurovision 2026 | ΕΡΤ
Ο Α' Ημιτελικός του Sing For Greece ολοκληρώθηκε και απόψε (13/2) πραγματοποιείται ο Β' Ημιτελικός με το βλέμμα όλων μας να είναι πλέον στραμμένο στον Τελικό της Κυριακής (15/2) όπου θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Όπως και προχθές (11/2) στον Α' Ημιτελικό έτσι και σήμερα (13/2) στη σκηνή του Sing For Greece θα δούμε να διαγωνίζονται συνολικά 14 τραγούδια από τα οποία τα 7 τραγούδια θα περάσουν στον Τελικό για να διαγωνιστούν με τα άλλα 7 που προκρίθηκαν την Τετάρτη (11/2).

Τα τραγούδια του Α΄ Ημιτελικού που πέρασαν στον Τελικό 

  • «The Other Side» - Alexandra Sieti
  • «Ferto» - Akylas
  • «Paréa» - Evangelia
  • «Χάνομαι» - Marseaux
  • «Άλμα» - Rosanna Mailan
  • «Europa» - STEFI
  • «YOU & I» - STYLIANOS

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ζωντανά τον Β' Ημιτελικό

 

