Ο Α' Ημιτελικός του Sing For Greece ολοκληρώθηκε και απόψε (13/2) πραγματοποιείται ο Β' Ημιτελικός με το βλέμμα όλων μας να είναι πλέον στραμμένο στον Τελικό της Κυριακής (15/2) όπου θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.
Όπως και προχθές (11/2) στον Α' Ημιτελικό έτσι και σήμερα (13/2) στη σκηνή του Sing For Greece θα δούμε να διαγωνίζονται συνολικά 14 τραγούδια από τα οποία τα 7 τραγούδια θα περάσουν στον Τελικό για να διαγωνιστούν με τα άλλα 7 που προκρίθηκαν την Τετάρτη (11/2).
Τα τραγούδια του Α΄ Ημιτελικού που πέρασαν στον Τελικό
- «The Other Side» - Alexandra Sieti
- «Ferto» - Akylas
- «Paréa» - Evangelia
- «Χάνομαι» - Marseaux
- «Άλμα» - Rosanna Mailan
- «Europa» - STEFI
- «YOU & I» - STYLIANOS
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ζωντανά τον Β' Ημιτελικό
