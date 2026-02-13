Ο Α' Ημιτελικός του Sing For Greece ολοκληρώθηκε και απόψε (13/2) πραγματοποιείται ο Β' Ημιτελικός με το βλέμμα όλων μας να είναι πλέον στραμμένο στον Τελικό της Κυριακής (15/2) όπου θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Όπως και προχθές (11/2) στον Α' Ημιτελικό έτσι και σήμερα (13/2) στη σκηνή του Sing For Greece θα δούμε να διαγωνίζονται συνολικά 14 τραγούδια από τα οποία τα 7 τραγούδια θα περάσουν στον Τελικό για να διαγωνιστούν με τα άλλα 7 που προκρίθηκαν την Τετάρτη (11/2).

Τα τραγούδια του Α΄ Ημιτελικού που πέρασαν στον Τελικό

«The Other Side» - Alexandra Sieti

«Ferto» - Akylas

«Paréa» - Evangelia

«Χάνομαι» - Marseaux

«Άλμα» - Rosanna Mailan

«Europa» - STEFI

«YOU & I» - STYLIANOS

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ζωντανά τον Β' Ημιτελικό