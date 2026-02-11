Eurovision 2026: Live o Α' Ημιτελικός - Δείτε όλες τις εμφανίσεις

Ήρθε η ώρα για την πολυπόθητη πρεμιέρα του «Sing for Greece 2026» με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, από τον οποίο θα αναδειχθούν οι πρώτοι επτά καλλιτέχνες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.
Στον αποψινό ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση αποκλειστικά μέσω της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού. Δείτε ζωντανά τις εμφανίσεις.
Δείτε ζωντανά τον Α' Ημιτελικό εδώ
- Τέμπη: Φραστική επίθεση από τον δικηγόρο Καπερνάρο στον Πάνο Ρούτσι - «Κάνε καμία απεργία - Ρε κάθαρμα»
- Εμπόριο και διμερής συνεργασία: Οι 7 συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία
- Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του - Πότε θα λάβει εξιτήριο
- Τσικνοπέμπτη: Μπορείς να ψήσεις σε μπαλκόνι; Τι λέει η νομοθεσία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.