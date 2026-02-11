Μενού

Eurovision 2026: Live o Α' Ημιτελικός - Δείτε όλες τις εμφανίσεις

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τον Α' Ημιτελικό της Eurovision για το 2026. Ποιοι καλλιτέχνες θα προκριθούν στην επόμενη φάση;

Ήρθε η ώρα για την πολυπόθητη πρεμιέρα του «Sing for Greece 2026» με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, από τον οποίο θα αναδειχθούν οι πρώτοι επτά καλλιτέχνες που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Στον αποψινό ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση αποκλειστικά μέσω της ψήφου του τηλεοπτικού κοινού. Δείτε ζωντανά τις εμφανίσεις.

Δείτε ζωντανά τον Α' Ημιτελικό εδώ

