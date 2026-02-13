Συνεχίζεται απόψε (13/2) το Sing For Greece 2026 στην ΕΡΤ με τον Β' Ημιτελικό να είναι σε εξέλιξη και τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή, παρουσιάζοντάς μας τα τραγούδια με τα οποία διεκδικούν σε πρώτη φάση το «πράσινο φως» για τον Τελικό της Κυριακής (15/2), ελπίζοντας, βέβαια, στο «εισιτήριο» για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Φέτος είναι η πρώτη φορά που η ΕΡΤ διοργάνωσε Α' και Β' Ημιτελικό πριν τον Μεγάλο Τελικό στον οποίο θα επιλεγεί το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στον μουσικό διαγωνισμό.

Διαβάστε επίσης - Κατερίνα Βρανά: 5 φορές που μας έδειξε πόσο «όλα τα λεφτά» είναι να αυτοσαρκάζεσαι

Έτσι μετά τον Α' Ημιτελικό της Τετάρτης (11/2) όπου είδαμε συνολικά 14 υποψήφια τραγούδια και πέρασαν τα 7, απόψε Παρασκευή (13/2) στον Β' Ημιτελικό θα δούμε άλλα 14 υποψήφια τραγούδια από τα οποία πάλι θα περάσουν 7 τραγούδια για να διαγωνιστούν όλα μαζί μεθαύριο Κυριακή (15/2).

Να σημειώσουμε ότι όπως και προχθές (11/2), έτσι και σήμερα (13/2) τα τραγούδια που θα περάσουν θα προκύψουν μόνο από την ψηφοφορία του κοινού.

Ωστόσο, στον Τελικό της Κυριακής (15/2) το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης, δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%), ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.

Δείτε στη συνέχεια τα βίντεο με τις εμφανίσεις των υποψήφιων τραγουδιών για τη Eurovision 2026 στη σκηνή του B' Ημιτελικού.

B' Ημιτελικός - Sing For Greece: Τα βίντεο με τις εμφανίσεις των υποψήφιων τραγουδιών

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers