Eurovision 2026: Οι γκρίνιες για τον ήχο στους ημιτελικούς και οι «μπηχτές»

Ο Πάρις Τσούλφας, πρόεδρος της OGAE Greece, σχολίασε τις παραγωγές των δύο ημιτελικών του Sing For Greece για τη Eurovision 2026, αλλά και τα παρατράγουδα που υπήρξαν με τον ήχο.

Μετά και το τέλος του δεύτερου ημιτελικού, όπου αναδείχθηκαν άλλα επτά τραγούδια για τον τελικό, ο κ. Τσούλφας μίλησε στο Mega σχετικά με τη «μεγάλη», όπως τη χαρακτήρισε παραγωγή.

«Δεν είχαμε ποτέ δύο ημιτελικούς. Το άγχος της ΕΡΤ ήταν να παρακολουθήσει ο κόσμος. Τελικά, πέτυχε» επεσήμανε.

Η Ελλάδα, όπως είπε βασιζόμενος στα όσα ακούγονται στα εξωτερικό για τους συμμετέχοντες, «έχει από τους καλύτερους εθνικούς τελικούς», με «καλά τραγούδια».

Όσον αφορά στη γκρίνια που ακούγεται για προβλήματα στον ήχο, ο ίδιος εξήγησε πως είναι δύσκολη αποστολή.

«Ο ήχος είναι κάτι δύσκολο γιατί τα περισσότερα show είναι playback. Άλλος ο ήχος που ακούει το κοινό εκεί και άλλο εκείνος αυτός που περνάει στην τηλεόραση. (...)

Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι κάτι δύσκολο για να έρθει σε ισορροπία το live με το play back που είναι η μουσική» επεσήμανε.

Σημειώνεται πως ο Χάρης Βαρθακούρης, αδελφός του good job Nicky, που θα λάβει μέρος στον τελικό, έκανε σχετική ανάρτηση: «Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει να ακούσω από το κινητό του!» έγραψε, δεικτικά.

Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα;;;



Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει να ακούσω από το κινητό του !!! #SingForGreece — Harry Varthakouris (@HarryVarth) February 13, 2026

Όσον αφορά, τέλος, στο ποιο τραγούδι πιστεύει ότι θα πάει στη Eurovision 2026, ο κ. Τσούλφας έκανε λόγο για μονόδρομο: ο Akylas.