Eurovision 2026: Τα 7 τραγούδια του Β' Ημιτελικού που πέρασαν στον Τελικό - Μέσα Good Job Nicky

Ο Β' Ημιτελικός του Sing For Greece 2026 στην ΕΡΤ ολοκληρώθηκε με την Κατερίνα Βρανά να ανακοινώνει τα 7 τραγούδια που περνούν στον Τελικό της ερχόμενης Κυριακής (15/2), διεκδικώντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Από τα 14 υποψήφια τραγούδια για τη φετινή Eurovision πέρασαν - με τη σειρά που ανακοινώθηκαν - τα ακόλουθα:

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προκριθεί άλλα 7 τραγούδια από τον προχθεσινό (11/2) Α' Ημιτελικό, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

«The Other Side» - Alexandra Sieti

«Ferto» - Akylas

«Paréa» - Evangelia

«Χάνομαι» - Marseaux

«Άλμα» - Rosanna Mailan

«Europa» - STEFI

«YOU & I» - STYLIANOS

Στους δύο Ημιτελικούς τα τραγούδια προκρίνονται μόνο με την ψηφοφορία του κοινού, ενώ στον Τελικό της Κυριακής (15/2) θα υπάρχει και ψηφοφορία δύο κριτικών επιτροπών.

Αναλυτικότερα, το νικητήριο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας, θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%) κριτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.