Eurovision 2026: Παρουσιάστηκαν τα πρώτα 14 τραγούδια του Α' Ημιτελικού

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα πρώτα 14 τραγούδια των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 και διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας στον φετινό διαγωνισμό.

Ο Α’ Ημιτελικός, από τον οποίο θα προκύψει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

1. Alexandra Sieti – The Other Side | Sing for Greece 2026

2. THE Astrolabe - Drop It | Sing for Greece 2026

3. Desi G - Aphrodite | Sing for Greece 2026

4. Akylas - Ferto | Sing for Greece 2026

5. Evangelia - Paréa | Sing for Greece 2026

6. Παναγιώτης Τσακαλάκος - 2nd Chance | Sing for Greece 2026

7. Niya - Slipping Away | Sing for Greece 2026

8. Marseaux - Χάνομαι | Sing for Greece 2026

9. Rosanna Mailan - Άλμα | Sing for Greece

10. Europa - STEFI | Sing for Greece 2026

11. Revery - The Songwriter | Sing for Greece 2026

12. Dinamiss - Chaos | Sing for Greece 2026

13. STYLIANOS - YOU & I | Sing for Greece 2026

14. Spheyiaa - Χίλια Κομμάτια | Sing for Greece 2026