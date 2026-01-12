Eurovision 2026: Πότε θα δούμε για πρώτη φορά στην ΕΡΤ ολόκληρα τα 28 υποψήφια τραγούδια

Η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση των 28 τραγουδιών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, έχει αρχίσει.

Το επόμενο Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, συντονιζόμαστε στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» για να απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς.

Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής που θα αντανακλά το ιδιαίτερο ύφος κάθε σύνθεσης καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθούν τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β' Ημιτελικό.

Πολλές ακόμη εκπλήξεις, ξεχωριστοί καλεσμένοι και όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού, δίνουν ραντεβού στην εκπομπή «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Δημιουργική ομάδα οπτικοποίησης των τραγουδιών

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πετρόπουλος

Διευθυντής φωτογραφίας: Ανδρέας Πετρόπουλος

Make-up artist: Μαρία Νόρα

VFX: Πάρης Γρηγοράκης

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό και θα απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια που διαγωνίζονται στον Β' Ημιτελικό και θα απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers