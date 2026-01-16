Eurovision 2026: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν μια θέση στον Τελικό της ΕΡΤ

Η στιγμή που περιμέναμε έφτασε! Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάζονται στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, μεταδίδονται τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού και ακολουθούν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Όλες οι συμμετοχές, όλα τα όνειρα των 28 υποψηφίων, σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR» με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Αμέσως μετά τη μετάδοση, τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERT εcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.

Η καρδιά της Eurovision χτυπάει δυνατά στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή «EurovisionGR»!

Παρουσίαση: Κέλλυ Βρανάκη – Θάνος Παπαχάμος

Αρχισυνταξία: Γιώργος Φραντζεσκάκης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουκάνης

Διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Δημητρακάκος

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Βασίλης Βλάχος, Σοφία-Θεοδώρα Γιλτίζη