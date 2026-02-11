Eurovision 2026: Τα 7 τραγούδια του Α' Ημιτελικού που πέρασαν στον Τελικό - Μέσα Akylas, Evangelia

Ο Α' Ημιτελικός του Sing For Greece 2026 στην ΕΡΤ ολοκληρώθηκε με τους παρουσιαστές Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά να ανακοινώνουν τα 7 τραγούδια που περνούν στον Τελικό της ερχόμενης Κυριακής (15/2), διεκδικώντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Από τα 14 υποψήφια τραγούδια για τη φετινή Eurovision πέρασαν - με τη σειρά που ανακοινώθηκαν από την Μπέττυ Μαγγίρα - τα ακόλουθα:

«The Other Side» - Alexandra Sieti

«Ferto» - Akylas

«Paréa» - Evangelia

«Χάνομαι» - Marseaux

«Άλμα» - Rosanna Mailan

«Europa» - STEFI

«YOU & I» - STYLIANOS

Υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο Παρασκευή (13/2) στον Β' Ημιτελικό θα δούμε 14 ακόμα υποψήφια τραγούδια στη σκηνή του Sing For Greece από τα οποία θα περάσουν πάλι άλλα 7 τραγούδια.

Στους δύο Ημιτελικούς τα τραγούδια προκρίνονται μόνο με την ψηφοφορία του κοινού, ενώ στον Τελικό της Κυριακής (15/2) θα υπάρχει και ψηφοφορία δύο κριτικών επιτροπών.

Αναλυτικότερα, το νικητήριο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας, θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%) κριτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.

Eurovision 2026: Τα 14 τραγούδια που θα δούμε στον Β' Ημιτελικό

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers