Eurovision 2026: Τα 7 τραγούδια του Α' Ημιτελικού που πέρασαν στον Τελικό - Μέσα Akylas, Evangelia

Αυτά είναι τα 7 τραγούδια του Α' Ημιτελικού που πέρασαν απόψε (11/2) στον Τελικό για τη Eurovision 2026. Μέσα Akylas, Evangelia, Marseaux.

nikolas emmanouil
Ο Α' Ημιτελικός του Sing For Greece 2026 στην ΕΡΤ ολοκληρώθηκε με τους παρουσιαστές Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά να ανακοινώνουν τα 7 τραγούδια που περνούν στον Τελικό της ερχόμενης Κυριακής (15/2), διεκδικώντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026

Από τα 14 υποψήφια τραγούδια για τη φετινή Eurovision πέρασαν - με τη σειρά που ανακοινώθηκαν από την Μπέττυ Μαγγίρα - τα ακόλουθα:

  • «The Other Side» - Alexandra Sieti
  • «Ferto» - Akylas
  • «Paréa» - Evangelia
  • «Χάνομαι» - Marseaux
  • «Άλμα» - Rosanna Mailan
  • «Europa» - STEFI
  • «YOU & I» - STYLIANOS

Υπενθυμίζεται ότι μεθαύριο Παρασκευή (13/2) στον Β' Ημιτελικό θα δούμε 14 ακόμα υποψήφια τραγούδια στη σκηνή του Sing For Greece από τα οποία θα περάσουν πάλι άλλα 7 τραγούδια.

Στους δύο Ημιτελικούς τα τραγούδια προκρίνονται μόνο με την ψηφοφορία του κοινού, ενώ στον Τελικό της Κυριακής (15/2) θα υπάρχει και ψηφοφορία δύο κριτικών επιτροπών.

Αναλυτικότερα, το νικητήριο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας, θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%) κριτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.

Eurovision 2026: Τα 14 τραγούδια που θα δούμε στον Β' Ημιτελικό

  • «AGAPI», RIKKI
  • «Back in the game», GARVIN
  • «Labyrinth», Mikay
  • «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  • «Mad About it», D3lta
  • «ASTEIO», ZAF
  • «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
  • «You Are The Fire», Stella Kay
  • «Anatello», TIANORA
  • «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
  • «Set Everything On Fire», BASILICA
  • «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  • «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  • «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

