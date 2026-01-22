Στη συμπεριφορά πολλών τηλεθεατών και αναγνωστών που στρέφονται κατά δημοσιογράφων και ατόμων που εκφράζουν απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνούν αναφέρθηκε η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη, με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού που ξεσήκωσαν σφοδρές αντιδράσεις.

Στο σχόλιό της στην «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν γίνεται όποτε λέμε μία άποψη να ρίχνετε κατάρες και να κηρύσσετε τον πόλεμο».

Για τη Μαρία Καρυστιανού είπε, ότι «είναι ένας άνθρωπος που τη σεβόμαστε, θα τη σεβόμαστε και θα είμαστε στο πλευρό της για το θέμα των Τεμπών και το θέμα του παιδιού της».

«Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που επέλεξε να είναι στην πολιτική, ό,τι λέει θα πρέπει να το σχολιάζουμε, να το κρίνουμε και να σας το δείχνουμε. Δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο», εξήγησε η Ανθή Βούλγαρη.