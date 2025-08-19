Έξαλλη η Καραβάτου με Μπαλάσκα γι αυτά που είπε για τον Μαζωνάκη: «Ρε Σταύρο, κάνουμε σοβαρή κουβέντα»

Δεν άρεσε το ύφος και τα όσα είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σταύρος Μπαλάσκας, στην παρουσιάστρια της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα» Κατερίνα Καραβάτου αντιδρώντας στη στάση του αστυνομικού αναλυτή.

Με αφορμή το ρεπορτάζ για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη συμφωνία που έχει με επιχειρηματία για εμφανίσεις τον χειμώνα σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, ο Σταύρος Μπαλάσκας εξέφρασε τη δική του άποψη και έκανε την Κατερίνα Καραβάτου να αντιδράσει στον «αέρα» της εκπομπής.

«Είναι πάρα πολύ απλό! Εντάξει, τα «μασάμε», παίρνουμε τη λίμα… Ο Μαζωνάκης είναι μια χαρά ο άνθρωπος, θα καθίσει να τα βρει με τον εαυτό του, θα διαχειριστεί τους «δαίμονές» του και θα είναι έτοιμος… Τον έχει αγκαζάρει ο Παπαγεωργίου, θα πάμε όλοι μαζί στο Fever, θα ανοίξουμε ένα μπουκαλάκι και θα τον απολαύσουμε», είπε σχετικά προκαλώντας την αντίδραση της παρουσιάστριας.

Κατερίνα Καραβάτου: Έλα ρε Σταύρο τώρα! Έλα τώρα, αυτό είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα που κάνουμε εδώ πέρα. Και είναι πολύ σοβαρό κι αυτό που συνέβη.

Σταύρος Μπαλάσκας: Εγώ πάω Μαζωνάκη, εσύ πας; Εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ.

Κατερίνα Καραβάτου: Εγώ δεν πηγαίνω πάρα πολύ σε τέτοια μαγαζιά, αλλά κι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον αγαπώ πολύ τον Γιώργο. Δεν έχει να κάνει αν πηγαίνω ή όχι να τον βλέπω, γιατί γενικά δεν βγαίνω πάρα πολύ έξω.

