Έξαλλη η Παναγοπούλου με βίντεο ανήλικης παραβατικότητας: «Δεν ντρέπεται κι αυτός και οι γονείς του»

Ένα βίντεο από άγριο περιστατικό βίας στο Ηράκλειο, όπου φαίνεται ένας 14χρονος να ξυλοκοπεί έναν 60χρονο, προκάλεσε την αντίδραση της παρουσιάστριας του δελτίου ειδήσεων του Mega τα παρασκευοσαββατοκύριακα, Κατερίνας Παναγοπούλου.

Η Κατερίνα Παναγοπούλου, στην εισαγωγή του θέματος ανήλικης παραβατικότητας στο Ηράκλειο, είπε: «Εξοργίζει το επόμενο θέμα, θα δούμε ένα βίντεο σοκ που έχει αποκλειστικά στην κατοχή του το Mega».

«Ένας άνθρωπος έκανε μία συνηθισμένη, απλή παρατήρηση σε μία παρέα ανηλίκων. Είναι αδιανόητο, αλλά ένας ψευτονταής της παρέας, ξαπλώνει τον άνθρωπο κάτω, έναν άνθρωπο τόσα χρόνια μεγαλύτερό του και τον γρονθοκόπησε ανηλεώς. Είναι απίστευτες οι σκηνές. Κοίτα εικόνες, χτυπάει έναν άνδρα 60 χρονών με αυτόν τον τρόπο, δεν ντρέπεται λίγο κι αυτός και οι γονείς που τον μεγάλωσαν;» λέει η Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Ευτυχώς που κατέγραψαν αυτήν την αθλιότητα, γιατί η αστυνομία πρέπει να επιβάλλει πολύ σοβαρές κυρώσεις σε αυτούς τους ψευτονταήδες» συνέχισε με αυστηρό τόνο η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

«Είναι μία από τις δεκάδες παρατηρήσεις. Κάθονται και παρατηρούν τα κορίτσια. Λοιπόν, είναι ασύλληπτα αυτά που παρατηρούμε» κατέληξε, εμφανώς εκνευρισμένη, η Κατερίνα Παναγοπούλου με το βίντεο από το Ηράκλειο.