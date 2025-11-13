Έξαλλος ο Ευαγγελάτος με τους αστυνομικούς στα Βορίζια σε βίντεο μετά το φονικό: «Του φευγάτου η μάνα»

Στην εκπομπή live news του MEGA, ο Νίκος Ευαγγελάτος παρουσίασε αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει αστυνομικούς στα Βορίζια να κάθονται χαλαροί και άπραγοι, λίγα λεπτά αφότου έχουν πέσει οι πυροβολισμοί και έχει γίνει το διπλό φονικό στο χωριό.
Το βίντεο είναι από κάμερα ασφαλείας κάποιου σπιτιού και δείχνει κάποιους άνδρες, ανάμεσά τους και αστυνομικούς, να βρίσκονται σε σημείο κοντά από εκεί όπου έγινε το μακελειό, περίπου 15 λεπτά μετά.
Ο παρουσιαστής περιγράφει όσα δείχνει το βίντεο και σχολιάζει χαρακτηριστικά:
«Έχουν περάσει 15 λεπτά από τις δύο δολοφονίες και, έναν δρόμο πιο κάτω, βλέπουμε τους άνδρες που βρίσκονται στο βίντεο.
Το ερώτημα είναι: πού ήταν την ώρα του φονικού και γιατί δεν έχουν κινηθεί προς το σημείο; Οι αστυνομικοί δεν είναι εκεί όπου έγινε το φονικό, δεν έχουν πάει να συλλάβουν τους δράστες, δεν έχουν πάει να εκτελέσουν την αποστολή τους, αλλά παραμένουν στο σημείο. Τι περιμένουν; Του φευγάτου η μάνα...»
- Γιαννάκος για 22χρονο που κατάπιε μπέργκερ: «Ανεπανόρθωτη βλάβη στον εγκέφαλο - Με θαύμα θα σωθεί»
- «Στο Λονδίνο έκανα ένα τραγικό λάθος που στην Αθήνα θα ήταν κανονικότητα»
- Γιώργος Λιάγκας μετά το εξώδικο σε Λαζόπουλο: «Δεν θα απαντήσω σε εμμονικούς»
- Κιάρα Μαρκέζη: Η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου «θερίζει» την πασαρέλα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.