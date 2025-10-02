Έξαλλος ο Λιάγκας με τη Μαρία Κοζάκου: «Και ποιος σου είπε ότι είστε πραγματικά ποιοτικοί;»

Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας κατά της Διευθύντριας Προγράμματος της ΕΡΤ Μαρίας Κοζάκου, με αφορμή χθεσινές δηλώσεις της για την δημόσια τηλεόραση.

Υπενθυμίζεται ότι, εχθές (1/10) η Μαρία Κοζάκου δήλωσε ότι η ΕΡΤ θα μπορούσε να ήταν εκτός συναγωνισμού με τα ιδιωτικά κανάλια και να μην βρίσκεται στη λίστα με τα νούμερα τηλεθέασης, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών χωρών του εξωτερικού.

Ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε αναφορικά με το θέμα: «Δεν χρειάζεται να το ακούσουμε όλο, καταλάβαμε. Άρα, λοιπόν, όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε ανήθικοι και δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν ντρεπόμαστε λίγο να λέμε αυτά τα πράγματα; Δεν ντρεπόμαστε να λέμε τα πράγματα αυτά δημόσιοι λειτουργοί; Εξοργίζεται ο κόσμος, με τα λεφτά τα δικά μου, τα δικά σας, τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου…

Και να μας λέει “δεν κρινόμαστε, να είμαστε ποιοτικοί”. Και ποιος σου είπε ότι είστε πραγματικά ποιοτικοί; Εγώ έχω δει προγράμματα της ΕΡΤ που κατά τη δική μου άποψη δεν είναι ποιοτικά και έχω δει προγράμματα στην ιδιωτική τηλεόραση που είναι ΑΑ.

Τα τελευταία χρόνια δόθηκαν λεφτά στην κρατική τηλεόραση, ίσα με αυτά που δίνονται στην ιδιωτική. Γιατί, λοιπόν, να κρίνεται μόνο για το σίριαλ της ιδιωτικής και όχι της κρατικής. Τα λέμε αυτά στον ελληνικό λαό»;