Exathlon: Τι νούμερα έκανε το ριάλιτι στην πρεμιέρα - Πόσοι το είδαν

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Κυριακής 31 Αυγούστου το νέο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, «Exathlon», με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα. Το νέο project του σταθμού θύμισε έντονα το γνώριμο Survivor, τόσο σε επίπεδο concept όσο και προσώπων, καθώς στο πρώτο επεισόδιο εμφανίστηκαν και πρώην παίκτες του γνωστού ριάλιτι.

Παρά την εντατική προβολή και την τοποθέτηση του προγράμματος σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης, η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε υποτονική. Οι χρήστες των social media –και ιδιαίτερα του X (πρώην Twitter), που συχνά προεξοφλούν τις τηλεθεάσεις της επόμενης ημέρας– δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ τα πρώτα νούμερα τηλεθέασης επιβεβαίωσαν τις χαμηλές προσδοκίες.

Τα νούμερα της πρεμιέρας

Το «Exathlon» κατέγραψε μέσο όρο 8,9% στο δυναμικό κοινό, με το υψηλότερο τέταρτο να φτάνει μόλις στο 14%, πριν επιστρέψει στα μονοψήφια (ενδεικτικά τέταρτα: 10,9 - 14,0 - 8,1 - 8,3 - 8,6 - 6,3 - 7,6 - 8,6 - 8,3 - 8,1 - 9,2 - 10,3 - 7,6).

Αντιθέτως, οι επαναλήψεις κλασικών σειρών σε ανταγωνιστικά κανάλια κατάφεραν να επικρατήσουν στη ζώνη προβολής:

«Ευτυχισμένοι Μαζί» (MEGA): 10,7%

(με τέταρτα: 8,7 - 9,4 - 11,7 - 12,8 - 11,5 - 11,9 - 8,8 - 10,2 - 10,0)

«Το Σόι σου» (ALPHA): 13,6%

(με τέταρτα: 10,8 - 14,2 - 14,1 - 15,1 - 11,5 - 10,0 - 10,1)

Ένα «Survivor με άλλο όνομα»;

Το κοινό που παρακολούθησε την πρεμιέρα σχολίασε πως πρόκειται ουσιαστικά για μια παραλλαγή του Survivor, με νέο τίτλο αλλά γνώριμες φόρμες: στίβοι μάχης, έντονα σωματικά αγωνίσματα και πρόσωπα από προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι κατά πόσο το «Exathlon» μπορεί να χτίσει τη δική του ταυτότητα και να κερδίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τις επόμενες εβδομάδες – ή αν θα αποτελέσει ακόμη ένα ριάλιτι-πείραμα που δεν κατάφερε να «σταθεί» στο απαιτητικό prime time.