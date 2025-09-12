Exathlon: Στα μαχαίρια Άρης και Καρολίνα - «Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι γουστάρω»

Τα «μαχαίρια» βγήκαν στους Μπλε στο χθεσινό (11/9) επεισόδιο του Exathlon μετά τη βαριά ήττα της ομάδας από τους Πορτοκαλί με τον Άρη Σοϊλέδη και την Καρολίνα Καλύβα να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση μετά την επιστροφή στο σπίτι.

Το γεγονός ότι ο Άρης Σοϊλέδης χτυπούσε συνέχεια το χέρι του στο τραπέζι όση ώρα μιλούσε, ενόχλησε την Καρολίνα Καλύβα, η οποία του είπε σε κάποιο σημείο: «Μπορείς να τα λες χωρίς να κοπανάς, όμως, χέρια και χωρίς να ρωτάς πολλά».

Από πλευράς του ο ποδοσφαιριστής της απάντησε: «Ό,τι θέλω θα κάνω! Έχω το δικαίωμα να κάνω ό,τι γουστάρω, δεν μου το απαγορεύει κανένας. Δεν μου απαγορεύει κανένας να χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι. Θα το χτυπήσω όσες φορές θέλω».

«Από τη στιγμή που αποφασίζει η ομάδα, δεν έχεις κανένα απολύτως δικαίωμα να βγεις και να πεις "δεν θέλω"», είπε ο Άρης στην Καρολίνα στη συνέχεια με την παίκτρια να αναρωτιέται «γιατί δεν έχω το δικαίωμα; Αποφασίζει η ομάδα για εμένα;».

Ο Άρης δε της είπε ότι δεν έχει καταλάβει πώς βγαίνουν τα ματσαρίσματα με την Καρολίνα να δηλώνει στην προσωπική της συνέντευξη:

«Κάπου εκεί ήρθε η ρήξη με τον Άρη. Μου είπε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση, όλων των παικτών, "η πλειοψηφία κερδίζει, θα μπεις, θα το κάνεις και αυτό που σου λέω εγώ"».

«Όταν λέει κάποιος "αυτό που σου λέω εγώ", δεν μπορείς να αντιδράσεις και ανάλογα. Βασικά δεν θέλεις να αντιδράσεις ανάλογα γιατί δεν θέλεις να απαντήσεις το ίδιο. Δεν είμαι αυτός ο τύπος για να μιλάω έτσι», πρόσθεσε.

Στην πορεία της συζήτησης οι τόνοι μεταξύ των δύο παικτών ανέβηκαν και άλλο όταν στο τραπέζι έπεσαν οι μπηχτές της Καρολίνας για τη συμπεριφορά των ανδρών και για γελάκια κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος με τον Άρη τελικά να αποχωρεί από τη συζήτηση και το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Μπλε ομάδα να δείχνει να μεγαλώνει.