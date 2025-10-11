Exathlon: Στέλλα Ανδρεάδου και Φάνης Μπολέτσης οι μεγάλοι νικητές - Το μήνυμα του νικητή στο X

Αυλαία για το Exathlon με τον μεγάλο τελικό να προβάλλεται χθες Παρασκευή (10/10) από τον ΣΚΑΪ και τους Στέλλα Ανδρεάδου και Φάνη Μπολέτση να αναδεικνύονται οι μεγάλοι νικητές, δύο παίκτες που ήταν από την αρχή φαβορί για το μεγάλο έπαθλο.

Να αναφέρουμε ότι η Στέλλα Ανδρεάδου αναμετρήθηκε με τη Δώρα Νικολή και ο Φάνης Μπολέτσης με τον Γιώργο Γκιουλέκα με τους δύο παίκτες να επικρατούν των αντιπάλων τους και να παίρνουν το τρόπαιο στα χέρια τους και να κερδίζουν τα 50.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμα - Exathlon: Διέρρευσαν οι νικητές πριν τον τελικό; Χαμός στο Χ με τα δύο ονόματα

Αν και ο Γιώργος Γκιουλέκας και η Δώρα Νικολή έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, φτάνοντας πολύ κοντά στη νίκη, οι αντίπαλοί τους κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά. Στον τελευταίο αγώνα, με τον διπλό στόχο, η Στέλλα πήρε τη νίκη με το συντριπτικό σκορ 5-0 ενώ ο Φάνης κέρδισε με 5-1.

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει, λέω τα παιδιά να με τσιμπήσουν να δω αν είναι όνειρο, αν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Πραγματικά είμαι πανευτυχής, δεν έχω λόγια. Δεν το πιστεύω ότι το κατέκτησα. Το σήκωσα. Πάσχισα πάρα πολύ γι’ αυτό το τρόπαιο, αλλά νομίζω με δικαίωσε», δήλωσε - μεταξύ άλλων - η Στέλλα Ανδρεάδου μετά τη νίκη της.

Από πλευράς του και ο Φάνης Μπολέτσης πανηγύρισε τη μεγάλη του νίκη χωρίς να κρύψει και τη συγκίνησή του. Εξάλλου είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι μπήκε για να νικήσει, όπως είχε κάνει και το 2024 στο Survivor αν και τότε είχε τερματίσει δεύτερος με τον κολλητό του φίλο, Ντάνιελ Νούρκα, να επικρατεί στη μεταξύ τους αναμέτρηση και να κερδίζει το έπαθλο.

Συγκινημένος και ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας έκλεισε το επεισόδιο του τελικού με τα εξής λόγια: «Το ταξίδι του Exathlon έφτασε στο τέλος του, ένα ταξίδι που μας δίδαξε ότι μοναδικός αντίπαλός μας είναι ο εαυτός και ό,τι δεν υπάρχουν όρια. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά δεν έχω λόγια να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Πριν κλείσουμε θέλω να πω με τα παιδιά κάτι που έγινε χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Σας αποχαιρετούμε από το Exathlon! Εις το επανιδείν!»

Exathlon: Το «ευχαριστώ» του Φάνη μέσω X

Μετά την προβολή του τελικού του Exathlon, ο Φάνης Μπολέτσης, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες, θέλησε να ευχαριστήσει - μέσω X - όλους όσους τον στήριξαν όλο αυτό το διάστημα και σε tweet του χθες αργά το βράδυ και έτσι έγραψε:

«Αν δεν πιστέψεις σε εσένα, δεν θα το κάνει κανείς. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά, σας ευχαριστώ για την αγάπη και την στήριξή σας».

Αν δεν πιστέψεις σε εσένα δεν θα το κάνει κανείς 🏆🌪️



Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά , σας ευχαριστώ για την αγαπη και την στήριξη σας🙏🧡



#exathlonGR pic.twitter.com/GGs7TlO0sB — Fanis Boletsis (@Fanisbole) October 10, 2025