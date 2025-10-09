Exathlon: Διέρρευσαν οι νικητές πριν τον τελικό; Χαμός στο Χ με τα δύο ονόματα

Το Exathlon ρίχνει αυλαία αυτή την εβδομάδα με τον μεγάλο τελικό να προβάλλεται αύριο Παρασκευή (10/11) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ από τον οποίο - σε αντίθεση με το Survivor - θα αναδειχθούν δύο μεγάλοι νικητές, μία γυναίκα και ένας άνδρας.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε χθες Τετάρτη (8/10) είδαμε την πρώτη παίκτρια και τον πρώτο παίκτη που προκρίθηκαν στον τελικό και αυτοί ήταν η Δώρα Νικολή και ο Φάνης Μπολέτσης αντίστοιχα.

Απόψε Πέμπτη (9/10) στις 21.00 θα δούμε ποια θα είναι η δεύτερη παίκτρια και ποιος ο δεύτερος παίκτης που θα περάσουν στον τελικό, ώστε να διαμορφωθούν οι τελικές δυάδες σε γυναίκες και άνδρες.

Γιώργος Γκιουλέκας - Ντάνιελ Νούρκα και Βίκυ Πετεινάρη - Στέλλα Ανδρεάδου θα αναμετρηθούν για μια θέση στον μεγάλο τελικό και μένει να δούμε ποιος και και ποια θα επικρατήσει.

Πάντως, όσον αφορά τους άνδρες, η τελική τριάδα ξυπνά μνήμες από το Survivor που είχε προβληθεί στις αρχές του 2024 αφού ήταν οι ίδιοι τρεις και τότε - Μπολέτσης, Νούρκα, Γκιουλέκας - μαζί με την Κατερίνα Δαλάκα που είχαν αναμετρηθεί στο Γαλάτσι για το μεγάλο έπαθλο.

Τότε είχε νικήσει ο Ντάνιελ με τον Φάνη να τερματίζει δεύτερος, η Κατερίνα είχε έρθει τρίτη και ο Γιώργος είχε τερματίσει τέταρτος.

Επιστρέφοντας στο Exathlon, ενώ ακόμα στον ΣΚΑΪ βλέπουμε αναμετρήσεις για να αναδειχθούν οι δυάδες του τελικού, στο X ήδη από χθες (8/10)... έχουμε (;) νικήτρια και νικητή, αφού δεν είναι λίγα τα tweets που μαρτυράνε ποιοι κέρδισαν.

Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν και φωτογραφίες που δείχνουν να παραπέμπουν στην απονομή του επάθλου (;), ενώ ορισμένα από τα εν λόγω tweets μετράνε χιλιάδες views με τους φαν των νικητών να μην κρύβουν τη χαρά τους που το πήρε ο αγαπημένος τους παίκτης.

Και για όσους αναρωτιούνται ποιοι είναι οι μεγάλοι νικητές (;), βάσει X, αυτοί είναι η Στέλλα Ανδρεάδου και ο Φάνης Μπολέτσης, δύο ιδιαίτερα δυνατοί παίκτες που έχουν ξεχωρίσει ήδη από τη συμμετοχή τους στο Survivor και ήταν αναμενόμενο να φτάσουν και στο Exathlon, τουλάχιστον μέχρι την «πηγή».

Η Στέλλα είχε λάβει συμμετοχή και στο All Star το 2023, ενώ ο Φάνης είχε ξεχωρίσει ήδη από τα πρώτα επεισόδια του δικού του Survivor με φανς, αλλά και haters, ενώ από τις αρχές του Exathlon δεν ήταν λίγοι οι χρήστες του X που τον ήθελαν νικητή.

Τώρα το αν η Στέλλα και ο Φάνης «θα πιουν και νερό από την πηγή», θα το ξέρουμε με σιγουριά αύριο Παρασκευή (10/10) στον ΣΚΑΪ στον μεγάλο τελικό του Exathlon.

