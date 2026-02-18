Έξω φρενών η Τζίμα με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα: «Δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τους χώρους ''φαντάσματα;''»

Σχεδόν επτά ώρες απολογούνταν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος προφυλακίστηκε. Όπως ανέφερε είναι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο που είδε μετά από την έκρηξη και θα σταθεί κοντά στις οικογένειες των θυμάτων.

Υποστήριξε επίσης ότι διευθύνει μια μεγάλη εταιρεία και δεν μπορεί να ασχολείται με τεχνικά και μηχανολογικά μέρη, καθώς γι' αυτά υπάρχουν τεχνικοί. Η Ράνια Τζίμα απόρησε και είπε ότι «και στα 3 εργοστάσια έχουν εντοπιστεί χώροι αδήλωτοι. Υπόγεια τα οποία ήταν φαντάσματα. Με υποδομές φαντάσματα. Ούτε με αυτό μπορούσε να ασχοληθεί; Και ποιος ασχολήθηκε τέλος πάντων».

Επίσης αναρωτήθηκε αν «υπάρχει περίπτωση να φτιάχτηκαν παράνομα, αδήλωτα υπόγεια και στα τρία εργοστάσια και να μην το ήξερε κανένας από την ιδιοκτησία».