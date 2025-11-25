Φαίη Σκορδά: «Αγόρασα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα» - «Είσαι κορόιδο», της είπε ο Ουγγαρέζος

Ανάμεσα στα 33.000 αντίτυπα που πωλήθηκαν το πρώτο 24ωρο κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», ένα ήταν της Φαίης Σκορδά, η οποία όπως παραδέχτηκε στους συναδέλφους της και το τηλεοπτικό κοινό στον αέρα της εκπομπής της, το αγόρασε από βιβλιοπωλείο στο Ψυχικό.

«Που το βρήκατε αυτό;» ρώτησε την παραγωγή η παρουσιάστρια όταν είδε πως ένα αντίτυπο βρισκόταν στο τραπέζι, με τους συνεργάτες της να της απαντούν πως το παρέλαβαν στην εκπομπή. «Μας το έστειλαν; Αυτό; Γιατί εγώ πήγα και το αγόρασα χθες», είπε.

Στη συνέχεια ακολούθησε η αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου που την αποκάλεσε «κορόιδο» που «έδωσε λεφτά στον Τσίπρα»: «Καλό κορόιδο! Καλό κορόιδο είσαι» είπε αρχικά με χιούμορ με την Φαίη Σκορδά να απαντάει: «τι εννοείς; Πήγα και το αγόρασα, όχι που θα μου το στείλουν».

«Συγνώμη, εσύ όντως πήγες και αγόρασες το βιβλίο; Δηλαδή κάνουμε πλάκα, ότι όντως θέλουμε να το διαβάσουμε και εσύ το πίστεψες;», συνέχισε ο παρουσιαστής.

Η Φαίη Σκορδά τότε υποστήριξε πως το αγόρασε καθώς θεώρησε ότι έπρεπε να έχει το βιβλίο, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να της λέει: «Να το έχεις το βιβλίο, που θα μπορούσες και ως δημοσιογράφος να το έχεις το βιβλίο. Εσύ όμως ήθελες να δώσεις τα λεφτά σου στον Τσίπρα! Γιατί ήθελες να το κάνεις αυτό; Είναι κάποια δήλωση πολιτική αυτό που έκανες;»

«Θα σου πω τι σκέφτηκα. Όλο αυτό το βιβλίο, τόσο στον πρόλογο που είναι το σημείωμα του συγγραφέα όσο και στο τέλος, αναφέρεται στο καλύτερο μέλλον της Ελλάδας ουσιαστικά. Και γω σκέφτηκα, κερδίζοντας χρήματα σε προσωπικό επίπεδο; Αλλά για να το πω αυτό, θα έπρεπε να είχα πληρώσει» είπε χαμογελώντας καταληκτικά η παρουσιάστρια.