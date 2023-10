Η Φαίη Σκορδά σχολίασε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/10) την επεισοδιακή παρουσία του Σταμάτη Γαρδέλη στο «Fay’s Time» και έδωσε την απάντησή της για τον καυγά που είχε με τον ηθοποιό, αναφέροντας ότι δέχθηκε μηνύματα στο Instagram από ανθρώπους που υποστήριζαν όσα είπε ο πρώην παίκτης του «I’m a Celebrity, Get Me Out Of Here».

«Εμείς είχαμε καλέσει τον Γαρδέλη, δεν θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά δυστυχώς πρέπει να το κάνω. Είχαμε καλέσει τον Γαρδέλη γιατί ήταν ο πρώτος που αποχώρησε από το Celebrity και ο ίδιος επέμενε να κάτσει μαζί μας.

Στο Instagram έχω δεχτεί μηνύματα που αυτά τα ανεπίτρεπτα που ακούσαμε εκείνη τη μέρα και ίσως θα έπρεπε να είχε πέσει μαύρο και να μας πλακώσει όλους, μου λένε λογόκρινα τον Σταμάτη Γαρδέλη. Εύχομαι και ελπίζω να είναι κάποια μυαλά μεμονωμένα που φοράνε παρωπίδες», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά είπε στη συνέχεια: «Με αφορά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συναισθηματικά δεν μπορούν να κατανοήσουν πέντε πράγματα. Μπορείς να πιστεύεις όσα θέλεις, αλλά να συμφωνήσουμε πως πρέπει να κοιτάξουμε το καλό των παιδιών;».