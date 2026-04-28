Φαίη Σκορδά για τα πλάνα με τον σύντροφό της: «Και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία»

Η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, πραγματοποίησαν χθες (27/4) την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση στην εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» του οργανισμού Make-A-Wish Ελλάδος με τα φλας των φωτογράφων να παίρνουν «φωτιά» αφού οι φήμες θέλουν το ζευγάρι σύντομα να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Διαβάστε επίσης - Φαίη Σκορδά: Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Τα πλάνα του ζευγαριού προβλήθηκαν σήμερα και στο Buongiorno με τους συνεργάτες της Φαίης Σκορδά να σχολιάζουν πόσο χαρούμενη έδειχνε στο πλευρό του και με την παρουσιάστρια να αποκαλύπτει πως ο Αλέξανδρος Αθανασιάδη την είχε συνοδέψει και στην περσινή αντίστοιχη εκδήλωση, αλλά κανείς δεν το είχε πάρει είδηση.

«Ήσουν τόσο χαρούμενη χθες… Πραγματικά, χάρηκα τόσο πολύ με τη χαρά σου. Έλαμπες σε όλες τις φωτογραφίες», είπε πρώτη η Νάνσυ Νικολαΐδου, με τους υπόλοιπους συνεργάτες της παρουσιάστριας του Mega να συμφωνούν.

Από πλευράς της η Φαίη Σκορδά ανέφερε: «Τι να πω τώρα… Έγινε τόσος ντόρος χθες… Μου έλεγαν "α, είστε μαζί;", όπως τώρα η Νάνσυ λέει… Μα, και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία πέρυσι, δεν ξέρω γιατί».

«Εξαιρετικός, ωραίος, όμορφος! Μπράβο σου», σχολίασε από πλευράς του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που έδωσε χθες (27/4) επίσης το παρών μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη στην εκδήλωση του Make-A-Wish Ελλάδος.