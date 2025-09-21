Φάνης Λαμπρόπουλος για την νέα του εκπομπή στον ΣΚΑΪ: «Έχω ένα καλό προαίσθημα»

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για την νέα του εκπομπή στο Weekend Live στον ΣΚΑΙ.

Με μια νέα ψυχαγωγική εκπομπή έρχεται στον ΣΚΑΪ ο Φάνης Λαμπρόπουλος την τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 με τίτλο «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος αποκαλύπτει πως πρόκειται για μια εκπομπή κοινωνικού χαρακτήρα «που λείπει από την ελληνική τηλεόραση».

Ο κωμικός και ραδιοφωνικός παραγωγός όταν ερωτήθηκε για τον πρώτο καλεσμένο που θα έχει η εκπομπή του δήλωσε πως εκείνος είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση και «πως υπάρχουν άνθρωποι υπεύθυνοι για τους καλεσμένους».

«Εγώ τα πάω τέλεια σε όλα τα πιλοτικά, το θέμα είναι μετά», δήλωσε ο παρουσιαστής κάνοντας χιούμορ, όμως μετά είπε «Έχω ένα καλό προαίσθημα», με εμφανώς ανεβασμένη διάθεση και αισιοδοξία για την νέα του εκπομπή.

Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός αναλαμβάνει μια εκπομπή στην late night ζώνη του ΣΚΑΪ και αναμένεται να «βγαίνει» δύο φορές την εβδομάδα, πιθανόν κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 23:00 όπως έχει ανακοινώσει το ΣΚΑΪ.

«Θα έχουμε καλεσμένους, θα έχουμε κοινό που θα συμμετάσχει ενεργά και πολύ μεγάλα δώρα» αποκάλυψε στην εκπομπή.

Τέλος, ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε για την επιστροφή του στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ, στο σταθμό όπου ξεκίνησε την καριέρα του.

«Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον ΣΚΑΙ με τον Μάνο Βουλαρίνο. Αυτό είναι πολύ ωραίο και φαίνεται πως μάλλον θα κλείσω την καριέρα μου στον ΣΚΑΙ σαν τους ποδοσφαιριστές», δήλωσε αστειευόμενος ο παρουσιαστής.



