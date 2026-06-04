Φέρρης: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με μια κουκούλα και να τραγουδάω»

Μια αρκετά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Θοδωρής Φέρρης στο Κοσμοράδιο 95,1, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων τον τραγουδιστή που του έδωσε την πρώτη επαγγελματική ευκαιρία, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε σχέση με τη δημοσιότητα.

«Ο Αντώνης Ρέμος μου άνοιξε την πόρτα της πρώτης μου επαγγελματικής δουλειάς. Όταν ξεκινάς να τραγουδάς 17 χρονών, δε σε γνωρίζει κανείς», ανέφερε αρχικά ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, μίλησε για ένα καθοριστικό σημείο της καριέρας του, λέγοντας πως ο Νίνο συνέβαλε σημαντικά, με την επιμονή του να κυκλοφορήσει το τραγούδι «Μεγάλος Έρωτας».

«Αν θέλουμε να πούμε για το κομβικό σημείο, ήταν το 2019. Νομίζω ο Νίνο που επέμενε να βγάλει τον Μεγάλο Έρωτακι εγώ δεν ήθελα να το βγάλω και δεν ήθελα να προχωρήσει», ανέφερε.

Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε ακόμη για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αναφορικά με τη δημοσιότητα, εξομολογώντας ότι για χρόνια δεν ένιωθε έτοιμος να εκτεθεί στο ευρύ κοινό.

«Ένιωθα καλά ότι πατάω στα πόδια μου, αλλά δεν ένιωθα έτοιμος να εκτεθώ στο ευρύ κοινό. Με βοήθησαν οι συνεδρίες και ο ψυχολόγος. Κατάφερα να ισορροπήσω. Να καταλάβω ότι για να γίνω ένας επιτυχημένος άνθρωπος στο επάγγελμα που έχω επιλέξει, το τραγούδι δηλαδή, πρέπει να είμαι και λίγο διάσημος», είπε.

«Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με μια κουκούλα και να τραγουδάω. Από πολύ μικρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στηνπροσωπική του ζωή, λέγοντας πως αισθάνεται έτοιμος να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. «Θα ήθελα τα επόμενα χρόνια να έχω κάνει οικογένεια και ένα ή δύο παιδιά. Είμαι έτοιμος», είπε.