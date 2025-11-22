Φιλαρέτη Κομνηνού για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Tον γέννησα μικρή και μεγαλώσαμε κάπως μαζί»

Η σπουδαία ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού μίλησε σήμερα μεταξύ άλλων για τον γιό της Γιώργο Παπαγεωργίου, ο οποίος διαπρέπει επίσης στο θέατρο.

Μιλώντας στο Mega, δήλωσε: «Ήδη τα παιδιά των ηθοποιών έχουν ένα θέμα να ξεφύγουν και να προχωρήσουν. Γι’ αυτό φρόντισα να είμαι διακριτικά δίπλα του και όποτε χρειαστεί, ως μαμά και κάποια στιγμή και ως φίλη. Τον Γιώργο τον γέννησα μικρή και μεγαλώσαμε κάπως μαζί».

Μάλιστα, στη συνέχεια αποκάλυψε ποια ήταν η αντίδραση της όταν ο Γιώργος Παπαγεωργίου της είπε στο παρελθόν ότι θα ακολουθήσει και εκείνος το επάγγελμα.

Το υποψιαζόμουν, αλλά δεν ξεκίνησε τις σπουδές του κατευθείαν. Όταν μου το είπε, δεν ένιωσα και πολύ καλά. Ένιωσα λίγο αγωνία, λες το κάνει γιατί έχει πραγματικά ανάγκη να εκφραστεί ή γιατί από μικρό έζησε μες στα καμαρίνια και στο παρασκήνιο;». Η πορεία του όμως δείχνει ότι έχει πάρει τον δρόμο του.

Τον εκτιμώ και τον θαυμάζω ως επαγγελματία. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μια βεντάλια επιλογών, στη μουσική και στη σκηνοθεσία».